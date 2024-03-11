В России за шпионаж впервые арестовали гражданина Южной Кореи
Гражданин Южной Кореи впервые в истории России был задержан в рамках уголовного дела о шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства указал, что мужчина по имени Пэк Вон Сун был задержан во Владивостоке, суд принял решение об его аресте.
«Гражданин Республики Корея был этапирован из Владивостока в Москву для проведения с ним следственных действий», - отметил источник.
Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца продлил иностранцу срок ареста. Таким образом Пэк Вон Сун пробудет в СИЗО «Лефортово» до 15 июня 2024 года.
Ранее Брянский областной суд приговорил гражданина Украины к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщает RT.
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