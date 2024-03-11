В России за шпионаж впервые арестовали гражданина Южной Кореи

Собеседник агентства указал, что мужчина по имени Пэк Вон Сун был задержан во Владивостоке, суд принял решение об его аресте.

«Гражданин Республики Корея был этапирован из Владивостока в Москву для проведения с ним следственных действий», - отметил источник.

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца продлил иностранцу срок ареста. Таким образом Пэк Вон Сун пробудет в СИЗО «Лефортово» до 15 июня 2024 года.

Ранее Брянский областной суд приговорил гражданина Украины к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщает RT.

