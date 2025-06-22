СМИ: В результате взрыва в многоэтажке в Москве погиб человек
На севере Москвы на первом этаже одного из девятиэтажных жилых домов на Учинской улице произошел пожар после взрыва. Об этом сообщили РБК в пресс-службе городского управления МЧС.
Известно, что в результате происшествия погиб один человек, еще один получил ранения. Согласно информации агентства «Москва», из дома удалось спасти двоих жильцов, еще 20 были эвакуированы.
По данным Telegram-канала «112», причиной ЧП стал взрыв газового баллона во время проведения ремонтных работ. В результате произошедшего в квартире была деформирована стена. В настоящий момент на месте происшествия работают восемь спасателей и три единицы техники.
Ранее в этот день Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Серове в Свердловской области в пятиэтажном жилом доме взорвался газ, в результате чего пострадали четыре человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- КСИР: После ударов США Иран впервые применил ракеты Kheibar против Израиля
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Петровское в Харьковской области
- СМИ: В Иране после атаки США частично поврежден объект в Фордо
- Бастрыкин запросил доклад по делу о мошенничестве застройщика в Новосибирске
- СМИ: США готовятся к вероятному ответному удару Ирана
- Сальдо сообщил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе
- Чернышенко: Нагрузка на учителей в России уменьшится
- Чемпион UFC Джонс официально завершил карьеру
- Хуситы анонсировали атаку на суда США в Красном море
- Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН для осуждения авиаударов США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru