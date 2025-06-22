СМИ: В результате взрыва в многоэтажке в Москве погиб человек

Известно, что в результате происшествия погиб один человек, еще один получил ранения. Согласно информации агентства «Москва», из дома удалось спасти двоих жильцов, еще 20 были эвакуированы.

По данным Telegram-канала «112», причиной ЧП стал взрыв газового баллона во время проведения ремонтных работ. В результате произошедшего в квартире была деформирована стена. В настоящий момент на месте происшествия работают восемь спасателей и три единицы техники.

Ранее в этот день Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Серове в Свердловской области в пятиэтажном жилом доме взорвался газ, в результате чего пострадали четыре человека.