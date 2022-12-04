СМИ: В результате обрушения дома в Нижневартовске погиб человек
Один человек погиб и десять пострадали в результате обрушения стены в жилом доме в Нижневартовске, пишут «Известия».
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое госпитализированы.
Издание отмечает, что данных у ГУ МЧС по ХМАО данных о погибших нет.
По официальной информации, предоставленной изданию, на месте ЧП работают 31 человек и девять единиц техники. Идет эвакуация, для жильцов разрушенного дома организовали пункт временного размещений в одной из школ.
По данным ТАСС, причиной обрушения стены в многоквартирном доме мог стать взрыв бытового газа. Экстренные службы отмечают, что дом не был газифицирован. После происшествия в одной из квартир обнаружили разгерметизированный баллон.
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