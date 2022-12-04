СМИ: В результате обрушения дома в Нижневартовске погиб человек

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое госпитализированы.

Издание отмечает, что данных у ГУ МЧС по ХМАО данных о погибших нет.

По официальной информации, предоставленной изданию, на месте ЧП работают 31 человек и девять единиц техники. Идет эвакуация, для жильцов разрушенного дома организовали пункт временного размещений в одной из школ.

По данным ТАСС, причиной обрушения стены в многоквартирном доме мог стать взрыв бытового газа. Экстренные службы отмечают, что дом не был газифицирован. После происшествия в одной из квартир обнаружили разгерметизированный баллон.





