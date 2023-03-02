СМИ: в пригороде Коломны произошел взрыв
Жители подмосковного города Коломна услышали мощный хлопок, передает Telegram-канал Baza.
Сообщается, что взрыв было слышно во всем городе. По некоторым данным, происшествие произошло в одном из соседних сел.
Обстоятельства произошедшего уточняются, сообщили в пресс-службе городского округа.
На место выехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Рядом с Коломной 28 февраля упал ударный беспилотник. Дрон рухнул в 100 метрах от газовой компрессорной станции.
Целью беспилотника был инфраструктурный объект, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что в результате происшествия пострадавших нет, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- СМИ: правоохранители проверяют информацию о взрыве в Коломне
- В МИД России констатировали, что зерновая сделка не работает
- США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
- В Госдуме сообщили о подрыве машины Росгвардии при зачистке в Брянской области
- Полковник США назвал условие продолжения поставок вооружений Украине
- СМИ: в пригороде Коломны произошел взрыв
- Силуанов: доходы бюджета РФ превысили ожидания
- Пентагон опроверг передачу разведданных Украине для нанесения ударов по РФ
- В Китае предупредили Запад об «унизительном поражении» в противостоянии с Россией
- Синоптик: в Москву придет первая весенняя оттепель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru