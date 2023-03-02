СМИ: в пригороде Коломны произошел взрыв

Жители подмосковного города Коломна услышали мощный хлопок, передает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что взрыв было слышно во всем городе. По некоторым данным, происшествие произошло в одном из соседних сел.

Обстоятельства произошедшего уточняются, сообщили в пресс-службе городского округа.



На место выехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Рядом с Коломной 28 февраля упал ударный беспилотник. Дрон рухнул в 100 метрах от газовой компрессорной станции.

Целью беспилотника был инфраструктурный объект, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что в результате происшествия пострадавших нет, пишет НСН.

