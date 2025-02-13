СМИ: В прибывшем в Саратов из Москвы лайнере произошла течь топлива
13 февраля 202516:22
Течь авиатоплива из правого двигателя обнаружили во время послеполетного осмотра лайнера Boeing 737-800 российской авиакомпании, прибывшего из Москвы в Саратов. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел 12 февраля. Самолет пришлось временно отстранить от полетов.
Ранее в направлявшемся в Анталью из Сочи лайнере, принадлежащем авиакомпании «Азимут» (Россия), была обнаружена течь топлива из правого двигателя. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru