СМИ: В Приамурье девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере

Следователи проводят проверку по факту смерти девятилетней девочки, которая умерла после отдыха в детском лагере «Строитель» в Благовещенском районе Приамурья, ообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

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Уточняется, что девочку, отдыхавшую в летней смене, привезли в больницу из лагеря. Она не давала к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала и вздрагивала.

«У ребёнка начались судороги. По мнению врачей, девочка могла отравиться неизвестным веществом. Возможно, причиной её поведения стало заболевание нервной системы», — сообщил собеседник агентства

Точную причину смерти школьницы установят судмедэксперты.

Ранее отдыхающих в детском летнем лагере «Юность» в Воткинском районе Удмуртии выявлено 12 случаев острой кишечной инфекции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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