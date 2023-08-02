СМИ: В Приамурье девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере
Следователи проводят проверку по факту смерти девятилетней девочки, которая умерла после отдыха в детском лагере «Строитель» в Благовещенском районе Приамурья, ообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Уточняется, что девочку, отдыхавшую в летней смене, привезли в больницу из лагеря. Она не давала к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала и вздрагивала.
«У ребёнка начались судороги. По мнению врачей, девочка могла отравиться неизвестным веществом. Возможно, причиной её поведения стало заболевание нервной системы», — сообщил собеседник агентства
Точную причину смерти школьницы установят судмедэксперты.
Ранее отдыхающих в детском летнем лагере «Юность» в Воткинском районе Удмуртии выявлено 12 случаев острой кишечной инфекции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru