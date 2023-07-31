Родители рассказали подробности массового отравления в детском лагере на Алтае
Мама одного из отравившихся в лагере «Горный орленок» детей Мирослава Стенникова заявила, что проблемы с соблюдением санитарных мер были в учреждении и раньше, сообщает NEWS.ru.
По её словам, как только у её дочери начались проблемы, она стала читать отзывы о лагере в Сети, а также пристальнее рассмотрела присланные её ребёнком фотографии, на которых видна «явная антисанитария в номерах».
Женщина отметила, что её дочь жаловалась на питание, а дома у неё поднялась температура, была рвота и тошнота.
«Спасибо вожатым и тренеру, именно они выхаживали детей. Сегодня из лагеря выехали последние дети, но они продолжают готовиться к следующему заезду», - рассказала Стенникова.
Ранее в Следственном комитете России заявили, что около 70 детей обратились за медицинской помощью с кишечным заболеванием в лагере в Республике Алтай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru