СМИ: В пожаре в доме престарелых в Башкирии спаслись лишь сотрудники
Сотрудники сгоревшего дома престарелых в Башкирии в котором погибли 11 пожилых постояльцев, спаслись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Абзелиловского района.
Ранее в региональном МЧС заявили, что 11 человек в результате возгорания в здании, зарегистрированном как дом милосердия в селе Ишбулдино Абзелиловского района, погибли. По разным данным, спастись смогли четыре или пять человек.
На место ЧС отправился глава Башкирии Радий Хабиров.
По факту возбуждено уголовное дело, следователи проводят проверку, к которой подключилась и прокуратура, передает RT.
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