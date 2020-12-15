СМИ: В пожаре в доме престарелых в Башкирии спаслись лишь сотрудники

Сотрудники сгоревшего дома престарелых в Башкирии в котором погибли 11 пожилых постояльцев, спаслись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Абзелиловского района.

Пожар в башкирском доме милосердия унес жизни 11 человек

Ранее в региональном МЧС заявили, что 11 человек в результате возгорания в здании, зарегистрированном как дом милосердия в селе Ишбулдино Абзелиловского района, погибли. По разным данным, спастись смогли четыре или пять человек.

На место ЧС отправился глава Башкирии Радий Хабиров.

По факту возбуждено уголовное дело, следователи проводят проверку, к которой подключилась и прокуратура, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарныеБашкирия
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