СМИ: В пожаре в доме престарелых в Башкирии спаслись лишь сотрудники

Ранее в региональном МЧС заявили, что 11 человек в результате возгорания в здании, зарегистрированном как дом милосердия в селе Ишбулдино Абзелиловского района, погибли. По разным данным, спастись смогли четыре или пять человек.

На место ЧС отправился глава Башкирии Радий Хабиров.

По факту возбуждено уголовное дело, следователи проводят проверку, к которой подключилась и прокуратура, передает RT.

