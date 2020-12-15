Пожар в башкирском доме милосердия унес жизни 11 человек

Одиннадцать человек погибли в Башкирии во время возгорания в здании, в котором находился дом милосердия в Башкирии, сообщает региональное ГУ МЧС.

Самостоятельно эвакуировались четыре человека. Однако на месте обнаружены тела 11 погибших.

Сообщение о пожаре в селе Ишбулдино поступило спасателям в 2:53. Когда на место приехали пожарные, деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади. Полностью ликвидировать пожар удалось в 6 часов утра.

В региональном МЧС развернут оперативный штаб.

