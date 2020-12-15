Пожар в башкирском доме милосердия унес жизни 11 человек
Одиннадцать человек погибли в Башкирии во время возгорания в здании, в котором находился дом милосердия в Башкирии, сообщает региональное ГУ МЧС.
Самостоятельно эвакуировались четыре человека. Однако на месте обнаружены тела 11 погибших.
Сообщение о пожаре в селе Ишбулдино поступило спасателям в 2:53. Когда на место приехали пожарные, деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади. Полностью ликвидировать пожар удалось в 6 часов утра.
В региональном МЧС развернут оперативный штаб.
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