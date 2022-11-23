В результате двух взрывов в Иерусалиме пострадали 18 человек

Число пострадавших после двух взрывов в Иерусалиме увеличилось до 18. Об этом сообщила заместитель мэра израильской столицы Флер Хассан-Нахум.

СМИ: Второй взрыв прогремел в Иерусалиме

В среду в Иерусалиме прогремел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, напоминает RT. Сообщалось о десяти пострадавших. Вскоре стало известно о еще одном взрыве: он произошел в автобусе поблизости. По предварительным данным, в обоих случаях сдетонировали взрывные устройства, находящиеся в сумках, пишет Ura.ru. Местные власти допускают, что случившиеся взрывы были терактами, причем связанными между собой.

«В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно», — написала заммэра в Twitter.

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ФОТО: соцсети
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