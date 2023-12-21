СМИ: В поезде Тюмень-Адлер умерла 12-летняя девочка
Двенадцатилетняя девочка умерла в поезде Тюмень-Адлер во время следования состава через Пензенскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным СМИ, 125 детей возвращались поездом из поездки в Сибирь, у нескольких ребят проявились симптомы ОРВИ, в том числе высокая температура. В пути одной из пассажирок — 12-летней Веронике Ю. — стало плохо, школьница потеряла сознание и скончалась. Двое врачей и медсестра, сопровождавшие группу, не смогли оказать помощь ребенку.
«В Сердобске к спасению детей подключилась бригада медиков РЖД. На тот момент четверо заболевших слегли с высокой температурой, еще у трех десятков ребят наблюдались признаки простуды», — пишет «112».
В Балашове (Саратовская область) заболевших сняли с поезда, их ожидали несколько бригад скорой. Следственный комитет и прокуратура устанавливают обстоятельства ЧП, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил глава Саратовской области Роман Бусаргин, около 30 детей из прибывшего в регион поезда пожаловались на температуру. Ребят осматривают медики инфекционной больницы и Роспотребнадзора, им оказывается необходимая помощь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru