СМИ: В подмосковном Реутове предотвратили нападение на школу

По данным СМИ, школьник родом из Таджикистана планировал устроить нападение и приобрел для этих целей три ножа. Правоохранителям удалось разоблачить план подростка, отследив его действия в Сети.

По информации Telegram-канала Mash, на школьника завели уголовное дело по статье «»Участие в деятельности террористической организации». Подростку грозит до 10 лет лишения свободы.

Накануне в Рязани школьник выстрелил из игрушечного пистолета в одноклассника, напоминает RT.

