СМИ: В подмосковном Реутове предотвратили нападение на школу
В городе Реутов Московской области предотвратили нападение на школу, сообщает издание «Московский комсомолец».
По данным СМИ, школьник родом из Таджикистана планировал устроить нападение и приобрел для этих целей три ножа. Правоохранителям удалось разоблачить план подростка, отследив его действия в Сети.
По информации Telegram-канала Mash, на школьника завели уголовное дело по статье «»Участие в деятельности террористической организации». Подростку грозит до 10 лет лишения свободы.
Накануне в Рязани школьник выстрелил из игрушечного пистолета в одноклассника, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru