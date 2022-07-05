СМИ: в Подмосковье задержали проректора российской таможенной академии
Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и Следственного комитета задержали в Подмосковье проректора российской таможенной академии Залима Керефова, сообщает Telegram-канал «112».
По данным каналам, его задержали прямо на рабочем месте, а в самом учебном заведении проходят обыски.
Также сообщается, что Керефов обвиняется в торговле синтетическими наркотиками в особо крупном размере, речь идёт о сбыте нескольких килограммов.
Ранее силовики выявили и разгромили наркозавод, находящийся в Каслинском районе Челябинской области, «продукция» которого расходилась по всей России, сообщает Ura.ru.
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