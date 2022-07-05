СМИ: в Подмосковье задержали проректора российской таможенной академии

По данным каналам, его задержали прямо на рабочем месте, а в самом учебном заведении проходят обыски.

Также сообщается, что Керефов обвиняется в торговле синтетическими наркотиками в особо крупном размере, речь идёт о сбыте нескольких килограммов.

Ранее силовики выявили и разгромили наркозавод, находящийся в Каслинском районе Челябинской области, «продукция» которого расходилась по всей России, сообщает Ura.ru.