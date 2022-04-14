В Москве арестован сооснователь площадки по продаже наркотиков «Гидра»

В Москве арестован сооснователь онлайн-площадки по продаже наркотиков Дмитрий Павлов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Мещанского суда столицы.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Павлов проходит по статье УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».

