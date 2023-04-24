СМИ: В Подмосковье упал беспилотник с 17 кг взрывчатки

Дрон-камикадзе украинского производства с 17 кг взрывчатки упал в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Издание отмечает, что беспилотник обнаружила жительница СНТ «Заря»: дрон находился в лесном массиве. Женщина обратилась в полицию.

Отмечается, что упавший летательный аппарат — UJ-22 Airborn. Внутри дрона находилось 30 брикетов весом по 570 граммов с пластичным взрывчатым веществом С-4, пишет РИА ФАН. По данным SHOT, у беспилотника закончилось топливо.

В конце февраля подобный беспилотник, начиненный взрывчаткой, упал в районе подмосковной Коломны. Аппарат рухнул рядом с газораспределительной станцией, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: vk.com/mash
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