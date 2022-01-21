СМИ: В Подмосковье полковник полиции из пистолета выстрелил в жену

Полковник полиции выстрелил из пистолета в голову своей жене в подмосковном Подольске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Полковник полиции выстрелил в голову жене, также сотруднику полиции, из пистолета. Она госпитализирована с огнестрельным ранением», — рассказал собеседник агентства.

По слова источника, правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе несчастный случай и семейный конфликт. По факту инцидента проводится следственная проверка.

Как сообщают «Известия», стрелявший — начальник отдела УИСК ГУОООП МВД Алексей Кулдошин, его супруга — лейтенант полиции Юлия Старенкова. По данным издания, полковник чистил травматическое оружие и случайно выстрелил в затылок жене.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:ПолицияСтрельбаМосковская Область
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