Гордон заявил об обстреле редакции своего интернет-издания в Киеве
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что окно редакции его интернет-издания «Гордон» было обстреляно. О происшествии журналист рассказал на своей станице в Instagram.
«Говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, я постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится», — сообщил Гордон в социальной сети.
Журналист отметил, что на место вызвали полицию.
Также Гордон подчеркнул, что на здании напротив (общежитие СБУ) установлены видеокамеры, поэтому будет несложно вычислить злоумышленника.
Ранее Гордон заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет шансов переизбраться на второй срок. «Для меня он умер, его нет», — добавил журналист. Позже Гордон отметил, что украинский лидер обиделся на него и дал команду дискредитировать журналиста.
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