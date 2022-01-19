Гордон заявил об обстреле редакции своего интернет-издания в Киеве

«Говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, я постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится», — сообщил Гордон в социальной сети.

Журналист отметил, что на место вызвали полицию.

Также Гордон подчеркнул, что на здании напротив (общежитие СБУ) установлены видеокамеры, поэтому будет несложно вычислить злоумышленника.

Ранее Гордон заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет шансов переизбраться на второй срок. «Для меня он умер, его нет», — добавил журналист. Позже Гордон отметил, что украинский лидер обиделся на него и дал команду дискредитировать журналиста.

