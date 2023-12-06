СМИ: В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы

Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву нашли мертвым в Московской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Экс-депутат Рады Кива заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских

По информации Telegram-канала "112", тело экс-депутата Рады обнаружили в городе Одинцово.

Дополнительная информация пока отсутствует, но на место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

Украинский суд 13 ноября заочно приговорил экс-депутата Верховной рады Илью Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Экс-парламентария обвинили в призывах к насильственной смене власти и госизмене, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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