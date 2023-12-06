СМИ: В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы

По информации Telegram-канала "112", тело экс-депутата Рады обнаружили в городе Одинцово.

Дополнительная информация пока отсутствует, но на место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

Украинский суд 13 ноября заочно приговорил экс-депутата Верховной рады Илью Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Экс-парламентария обвинили в призывах к насильственной смене власти и госизмене, передает «Радиоточка НСН».

