СМИ: в Подмосковье двое контрактников сбежали из воинских частей
Двое контрактников сбежали из своих воинских частей, расположенных в Московской области, сообщает Regnum.
По данным агентства, в ночь на 12 января воинскую часть в Красногорске покинул 32-летний рядовой-контрактник Андрей А., а из воинской части Домодедове сбежал 36-летний контрактник Александр Б.
Сообщается, что в настоящее время правоохранительные органы проводит проверки, выясняются причины покидания воинской части, а также места, где могут скрываться беглецы. О наличии или отсутствии у них оружия информации нет.
Официальных комментариев по обоим инцидентам не поступало.
Ранее Telegram-канал Mash заявил, что из воинской части в Москве якобы сбежал солдат, вооружённый автоматом и гранатами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже в правоохранительных органах данную информацию опровергли.
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