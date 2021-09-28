СМИ: солдат с оружием сбежал из воинской части в Свердловской области

Военнослужащий-срочник сбежал с оружием из воинского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что ЧП произошло в воинской части, которая расположена в посёлке Свободный. В настоящее время ведётся поиск беглеца.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Кировской области разыскивают солдата-срочника с незаряженным автоматом АК-74, который ушёл в лес за грибами и не вернулся, сообщает Ura.ru.

