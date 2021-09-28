СМИ: солдат с оружием сбежал из воинской части в Свердловской области
Военнослужащий-срочник сбежал с оружием из воинского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что ЧП произошло в воинской части, которая расположена в посёлке Свободный. В настоящее время ведётся поиск беглеца.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Кировской области разыскивают солдата-срочника с незаряженным автоматом АК-74, который ушёл в лес за грибами и не вернулся, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
- Путин назначил нового посла РФ в Латвии
- Илон Маск снова занял первое место в списке миллиардеров Forbes
- Песков прокомментировал поставки российского газа в обход Украины
- В Белоруссии предложили провести референдум по вопросу смертной казни
- Усик резко ответил на критику украинских атлетов за фото с россиянами
- СМИ: солдат с оружием сбежал из воинской части в Свердловской области
- СК завел новое уголовное дело против Навального
- Студента, бросившего яйцо в Макрона, поместили в психушку
- Володин рассказал об изменениях в российском законодательстве с 1 октября
- Путин заявил о необходимости создать систему поддержки семей с детьми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru