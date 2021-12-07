СМИ: В Петербурге по делу об убийстве задержали экс-главу городской Федерации вольной борьбы
Экс-президента петербургской Федерации вольной борьбы, бывшего помощника председателя Олимпийского комитета России Владимира Кулибабу задержали в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Владимир Кулибаба задержан в Петербурге в рамках расследования дела об убийстве мужчины в 1993 году», — сообщил собеседник агентства.
Источник не привел подробностей, однако, по данным местных СМИ, задержание Кулибабы может быть связано с расследованием дела о гибели в 1993 году Игоря Савина по прозвищу Кувалда. Савина подозревали в причастности к конфликту с предпринимателем Константином Яковлевым (питерским криминальным авторитетом по прозвищу Костя Могила). Кулибаба якобы был «правой рукой» Яковлева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru