СМИ: В Петербурге по делу об убийстве задержали экс-главу городской Федерации вольной борьбы

«Владимир Кулибаба задержан в Петербурге в рамках расследования дела об убийстве мужчины в 1993 году», — сообщил собеседник агентства.

Источник не привел подробностей, однако, по данным местных СМИ, задержание Кулибабы может быть связано с расследованием дела о гибели в 1993 году Игоря Савина по прозвищу Кувалда. Савина подозревали в причастности к конфликту с предпринимателем Константином Яковлевым (питерским криминальным авторитетом по прозвищу Костя Могила). Кулибаба якобы был «правой рукой» Яковлева.

