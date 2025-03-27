СМИ: В Петербурге задержали сына известного спортивного комментатора Озерова

По данным издания, Николай Озеров-младший, некогда занимавший пост главы администрации муниципального образования Загорянский в Подмосковье, был в федеральном розыске по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, мужчина вымогал деньги у участников дачного некоммерческого партнерства. Фигурантом уголовного дела он стал в 2018 году.

Ранее по делу о взятке был арестован начальник радиотехнической службы главного штаба ВМФ РФ капитан первого ранга Олег Лопатиев, сообщает RT.