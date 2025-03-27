СМИ: В Петербурге задержали сына известного спортивного комментатора Озерова
Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге сына легендарного спортивного комментатора Николая Озерова. Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, Николай Озеров-младший, некогда занимавший пост главы администрации муниципального образования Загорянский в Подмосковье, был в федеральном розыске по подозрению в получении взятки.
По версии следствия, мужчина вымогал деньги у участников дачного некоммерческого партнерства. Фигурантом уголовного дела он стал в 2018 году.
Ранее по делу о взятке был арестован начальник радиотехнической службы главного штаба ВМФ РФ капитан первого ранга Олег Лопатиев, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru