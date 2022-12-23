Умер 22-летний рэпер Big Scarr

Американский рэпер Big Scarr (настоящее имя — Александр Вудс) умер в возрасте 22 лет. Об этом пишет Daily Mail.

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Информацию подтвердил рэпер Gucci Mane, с лейблом которого сотрудничал Big Scarr. Причина смерти артиста не уточняется.

Вудс родился в Южном Мемфисе, штат Теннесси. Музыкант начал творческую карьеру в 2019 году, выпустив трек под названием Make a Play. Год спустя рэпер подписал контракт с лейблом Gucci Mane.

Музыкант обрел широкую известность после выхода микстейпа Big Grim Reaper в 2021 году, работа была продана тиражом 22 000 копий за первую неделю и заняла 25 место в списке Billboard 200.

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ФОТО: кадр из клипа
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