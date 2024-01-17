СМИ: В Петербурге студенту проломили голову за надпись «White» на футболке

Первокурсник Охтинского колледжа в Санкт-Петербурге попал в больницу с проломленной головой из-за надписи «White» на футболке, сообщает «Фонтанка».

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По данным издания, на студента напал второкурсник, который нанёс потерпевшему только один удар. Однако этого оказалось достаточно, чтобы врачи диагностировали у юноши открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и ушиб мозга.

В «Фонтанке» добавили, что по данному факту в Охтинском колледже начато педагогическое расследование.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СтудентыДракаПроисшествиеСанкт-Петербург

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