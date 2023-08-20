В Анапе вандалы изменили надпись на горе у села Сукко

Полиция Анапы начала проверку по факту изменения надписи на горе с названием села Сукко. Об этом сообщил в своем Telegram-канале городской отдел МВД.

Источник: Злоумышленники повредили машину посольства США в Москве

В соцсетях появилась фотография, на которой видно измененное название «Сукко» на склоне горы. Теперь надпись изображает бранное слово с восклицательным знаком.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что основание статуи «Русалочка» в столице Дании Копенгагене окрасили в цвета российского флага, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВандализмАнапаКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры