В Анапе вандалы изменили надпись на горе у села Сукко

В соцсетях появилась фотография, на которой видно измененное название «Сукко» на склоне горы. Теперь надпись изображает бранное слово с восклицательным знаком.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что основание статуи «Русалочка» в столице Дании Копенгагене окрасили в цвета российского флага, передает «Радиоточка НСН».

