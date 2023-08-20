В Анапе вандалы изменили надпись на горе у села Сукко
20 августа 202316:52
Полиция Анапы начала проверку по факту изменения надписи на горе с названием села Сукко. Об этом сообщил в своем Telegram-канале городской отдел МВД.
В соцсетях появилась фотография, на которой видно измененное название «Сукко» на склоне горы. Теперь надпись изображает бранное слово с восклицательным знаком.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что основание статуи «Русалочка» в столице Дании Копенгагене окрасили в цвета российского флага, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru