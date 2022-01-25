СМИ: В Петербурге солиста оркестра Мариинки задержали по подозрению в насилии над внучкой

По данным собеседника агентства, 72-летнего мужчину задержали в центре города, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Отмечается, что уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» было возбуждено еще в августе 2021 года после обращения матери пострадавшей девочки. По данным правоохранительных органов, с января по декабрь 2020 года подозреваемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 4-летнего ребенка на даче в поселке Рощино в Ленинградской области.

