СМИ: В Петербурге прогремел взрыв, поврежден жилой дом

Взрыв произошел в Санкт-Петербурге, известно о повреждении дома на Пискаревском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уголовное дело возбудили после обнаружения взрывчатки в промзоне Петербурга

«Повреждены минимум пять квартир в доме №161 ... Предварительно, пострадавших нет», — пишет издание.

По данным СМИ, из строения эвакуировали сто человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на власти Калининского района Петербурга, в соседней — Красногвардейской —административно-территориальной единице произошло ЧП. Подробности не уточнялись. При этом отмечалось, что никто не пострадал.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры