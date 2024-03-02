СМИ: В Петербурге прогремел взрыв, поврежден жилой дом

«Повреждены минимум пять квартир в доме №161 ... Предварительно, пострадавших нет», — пишет издание.

По данным СМИ, из строения эвакуировали сто человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на власти Калининского района Петербурга, в соседней — Красногвардейской —административно-территориальной единице произошло ЧП. Подробности не уточнялись. При этом отмечалось, что никто не пострадал.

