СМИ: В Петербурге прогремел взрыв, поврежден жилой дом
2 марта 202408:56
Взрыв произошел в Санкт-Петербурге, известно о повреждении дома на Пискаревском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
«Повреждены минимум пять квартир в доме №161 ... Предварительно, пострадавших нет», — пишет издание.
По данным СМИ, из строения эвакуировали сто человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на власти Калининского района Петербурга, в соседней — Красногвардейской —административно-территориальной единице произошло ЧП. Подробности не уточнялись. При этом отмечалось, что никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru