СМИ: В Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе
В Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе, пишет Telegram-канал Shot.
Отмечается, что специалисты обнаружили и обезвредили взрывное устройство, в которой было почти два килограмма взрывчатки.
По данным СМИ, подозрительный полиэтиленовый пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой обнаружили накануне на охраняемой территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов. Неизвестный заложил устройство рядом со складским помещением.
Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила террористический акт, организованный Службой безопасности Украины (СБУ) против одного из руководителей Крыма, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РАН призвали бороться за приезд мигрантов в страну
- Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве
- В Белгороде и Белгородской области звучала сирена ракетной опасности
- Бесконтрольная медицина: В частных клиниках без проверок нарушают законы
- СМИ: В Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе
- В Москве задержали бывшего гендиректора клиники «Медицина 24/7» Серебрянского
- Запредельные доходы: Россиянам могут запретить рекламу у иноагентов
- Минобороны РФ: ВСУ пытались атаковать гражданские суда в Черном море
- Оззи Осборн раскритиковал Канье Уэста за использование сэмпла «War Pigs» без разрешения
- Комбат батальона «Терек» Владимир Попов удостоен звания Героя России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru