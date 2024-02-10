СМИ: В Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе

Отмечается, что специалисты обнаружили и обезвредили взрывное устройство, в которой было почти два килограмма взрывчатки.

По данным СМИ, подозрительный полиэтиленовый пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой обнаружили накануне на охраняемой территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов. Неизвестный заложил устройство рядом со складским помещением.

Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила террористический акт, организованный Службой безопасности Украины (СБУ) против одного из руководителей Крыма, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

