СМИ: В аэропортах Москвы ввели план «Ковёр»

План «Ковёр» (режим закрытого неба) ввели в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, а также в воздушной гавани Калуги.

Аэропорт Казани возобновил работу после снятия ограничений

Как пишет Telegram-канал Mash, по предварительным данным, это связано с очередной угрозой атаки беспилотников.

«Задержаны рейсы на вылет и на прилёт. Приём самолётов прекратили с 15:45 мск 26 декабря», - говорится в сообщении.

Ранее пассажиры подрались в аэропорту Шереметьево из-за задержки рейса Москва — Шарм-эш-Шейх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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