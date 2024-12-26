СМИ: В аэропортах Москвы ввели план «Ковёр»
26 декабря 202416:07
План «Ковёр» (режим закрытого неба) ввели в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, а также в воздушной гавани Калуги.
Как пишет Telegram-канал Mash, по предварительным данным, это связано с очередной угрозой атаки беспилотников.
«Задержаны рейсы на вылет и на прилёт. Приём самолётов прекратили с 15:45 мск 26 декабря», - говорится в сообщении.
Ранее пассажиры подрались в аэропорту Шереметьево из-за задержки рейса Москва — Шарм-эш-Шейх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru