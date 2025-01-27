СМИ: В пермской школе у мальчика в рюкзаке взорвался пауэрбанк

У школьника из Перми на перемене взорвался внешний аккумулятор, сообщил Telegram-канал «112».

Согласно данным, инцидент произошел в образовательном учреждении №116. По информации канала, сначала пауэрбанк разогрелся, начал дымиться и искриться. В итоге устройство загорелось.



Указывается, что мальчик пытался потушить аккумулятор самостоятельно: он бросил его на пол и начал топтал ногами, но попытка не увенчалась успехом и он взорвался. В результате сгорели тетрадки, сам подросток не пострадал.

Ранее в руках у 14-летнего подростка взорвалась бутылка с неизвестной жидкостью в Саратове. Инцидент произошел на улице Мамонтовой. Школьник получил ожоги лица, ему оказали медпомощь, передает «Радиоточка НСН».

