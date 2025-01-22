Бутылка с неизвестной жидкостью взорвалась в руках у подростка в Саратове

В руках у 14-летнего подростка взорвалась бутылка с неизвестной жидкостью в Саратове. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Саратовской области.

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Уточняется, что инцидент произошел на улице Мамонтовой вечером 21 января. Школьник получил ожоги лица, ему оказали медпомощь.

По факту произошедшего начала проверку прокуратура Ленинского района Саратова.

Ранее уголовное дело открыли в Самаре после аварии со взрывом в котельной жилого дома. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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