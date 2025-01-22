Бутылка с неизвестной жидкостью взорвалась в руках у подростка в Саратове
22 января 202520:04
В руках у 14-летнего подростка взорвалась бутылка с неизвестной жидкостью в Саратове. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Саратовской области.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Мамонтовой вечером 21 января. Школьник получил ожоги лица, ему оказали медпомощь.
По факту произошедшего начала проверку прокуратура Ленинского района Саратова.
Ранее уголовное дело открыли в Самаре после аварии со взрывом в котельной жилого дома. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru