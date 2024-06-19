СМИ: В Перми поезд задержали из-за массовой драки с участниками СВО
19 июня 202419:38
Массовая драка, произошедшая на вокзале в Перми, привела к задержке пассажирского поезда. Об этом сообщает группа «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
По данным сообщества, в драке участвовали около 30 человек, в том числе участники СВО. Что стало причиной конфликта не уточняется.
«В результате поезд «Москва - Абакан» задержали на 40 минут», - говорится в публикации.
Ранее в Челябинске две группы мужчин устроили драку со стрельбой, по данному факту было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru