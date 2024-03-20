СМИ: В Перми арестован начальник исправительной колонии №29 Дмитрий Ассанов

По месту работы арестованного в настоящее время проводятся обыски и другие следственные действия.

Ассанов был задержан накануне. В тот же день задержали и начальника исправительной колонии №37 ГУФСИН по Пермскому краю Илью Асламова.

Ранее в Москве арестовали двух полковников полиции по делу об убийстве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

