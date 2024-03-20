СМИ: В Перми арестован начальник исправительной колонии №29 Дмитрий Ассанов
20 марта 202413:13
Суд арестовал задержанного по подозрению в получении взятки начальника исправительной колонии №29 ГУФСИН по Пермскому краю Дмитрия Ассанова, сообщает Telegram-канал «112».
По месту работы арестованного в настоящее время проводятся обыски и другие следственные действия.
Ассанов был задержан накануне. В тот же день задержали и начальника исправительной колонии №37 ГУФСИН по Пермскому краю Илью Асламова.
Ранее в Москве арестовали двух полковников полиции по делу об убийстве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru