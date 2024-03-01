СМИ: В академии ВКС четырех преподавателей арестовали за махинации

Организованную группу расхитителей выявили в Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского Минобороны РФ, злоумышленники присвоили почти 8,5 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, махинации были выявлены по итогам проверки сотрудниками главного военного следственного управления Следственного комитета материалов ФСБ и прокуратуры. Правоохранители возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Предполагаемая группа злоумышленников действовала в 2021-2023 годах. Ведущие сотрудники академии в рамках контрактов по ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП» включили в число соисполнителей данные в отношении 82 работников научно-учебного центра учреждения. При этом сотрудники не принимали реального участия в проектах, однако на них выписали 8 444 444 рублей по договорам. Расхитители присвоили средства и потратили «по своему усмотрению».

В рамках расследования были задержаны начальник кафедры сетей и систем связи космических комплексов, доктор технических наук Кирилл Цветков, начальник кафедры космической радионавигации, доктор технических наук Андрей Назаров, его заместитель Владимир Авдеев, преподаватель Артемий Павлов. Специалисты признали причастность к хищениям, причем Назаров и Авдеев — в полном объеме. Эти фигуранты также раскрыли механизм хищений. Задержанным избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным «Коммерсанта», начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук заявил, что ничего не знает о хищениях, и в вузе «все нормально».

