СМИ: В Паттайе при наезде мотоцикла погиб россиянин

Россиянин погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде, его жена попала в больницу с тяжелыми травмами после наезда мотоцикла при переходе улицы. Об этом сообщила местная газета Khaosod.

Согласно данным, около полуночи 29 января семейная пара переходила Вторую улицу Джомтиена в Паттайе, когда в россиян на полной скорости врезался мотоцикл, которым управлял другой иностранец. Прибывшие спасатели доставили 44-летнюю женщину в больницу с тяжелыми травмами. Указывается, что ее муж скончался на месте происшествия, работникам чрезвычайных служб спасти его не удалось.

Подчеркивается, что водителем мотоцикла был 26-летний иностранец по имени Артем, о его гражданстве газета не сообщает. В настоящее время он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 российских граждан, двое из них находятся в тяжелом состоянии, передает «Радиоточка НСН».

