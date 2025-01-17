Посольство РФ: В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян

В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 российских граждан, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы посольства РФ Германа Федорова.

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Он отметил, что туристы ехали на экскурсию, которая была организована местным туроператором. По словам Федорова, в субботу, 18 января, по поручению посла заведующий консульским отделом российского загранучреждения выедет в больницу в Тангалле, где находятся пострадавшие.

Ранее СМИ сообщили, что в результате ДТП с российскими туристами на Шри-Ланке около 19 человек пострадали, водитель автобуса погиб. Отмечалось, что транспортное средство столкнулось с перевозившим цемент грузовиком на Южном скоростном шоссе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН, Екатерина Галайда-Перера
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