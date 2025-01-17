Посольство РФ: В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян
В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 российских граждан, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы посольства РФ Германа Федорова.
Он отметил, что туристы ехали на экскурсию, которая была организована местным туроператором. По словам Федорова, в субботу, 18 января, по поручению посла заведующий консульским отделом российского загранучреждения выедет в больницу в Тангалле, где находятся пострадавшие.
Ранее СМИ сообщили, что в результате ДТП с российскими туристами на Шри-Ланке около 19 человек пострадали, водитель автобуса погиб. Отмечалось, что транспортное средство столкнулось с перевозившим цемент грузовиком на Южном скоростном шоссе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Лагутенко не лишат звания почетного гражданина из-за проживания вне Владивостока
- Посольство РФ: В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян
- Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open
- Маск заявил, что крушение Starship не повлияет на планы по колонизации Марса
- СМИ: Власти создадут таможенный пункт пропуска в порту Бердянска
- Население Китая за год сократилось на 1,39 млн человек
- В России направят более 28 млрд рублей на строительство рыбацкого флота
- Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239»
- СМИ: В Шри-Ланке 19 туристов из России пострадали в ДТП
- Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru