Посольство РФ: В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян

Он отметил, что туристы ехали на экскурсию, которая была организована местным туроператором. По словам Федорова, в субботу, 18 января, по поручению посла заведующий консульским отделом российского загранучреждения выедет в больницу в Тангалле, где находятся пострадавшие.

Ранее СМИ сообщили, что в результате ДТП с российскими туристами на Шри-Ланке около 19 человек пострадали, водитель автобуса погиб. Отмечалось, что транспортное средство столкнулось с перевозившим цемент грузовиком на Южном скоростном шоссе, передает «Радиоточка НСН».

