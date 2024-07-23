СМИ: В парке «Патриот» проходят следственные действия
23 июля 202416:35
Следственные действия проходят в парке «Патриот». Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
«Военные следователи... изымают интересующие их документы», — отметил собеседник агентства.
Источник также указал, что следственные действия «на данном этапе» не связаны с делом экс-замминистра обороны Тимура Иванова.
Ранее Тимур Иванов, который был задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере, отказался от сделки со следствием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вышел тизер продолжения сериала «Жизнь по вызову»
- Умерла одна из «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева
- Автобус с пассажирами перевернулся на Кубани
- СМИ: В парке «Патриот» проходят следственные действия
- Врач Шеин рассказал, что делать при ожоге медузы
- Интерес к американским блокбастерам вернулся на уровень 2022 года
- Росфинмониторинг внёс певца Шарлота в список террористов и экстремистов
- Туфли на шпильках стали причиной тройного перелома ноги у россиянки
- Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев из РФ
- Квартет Олега и Натальи Бутман закроет июльскую серию концертов «Джаза на воде»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru