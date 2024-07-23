СМИ: В парке «Патриот» проходят следственные действия

Следственные действия проходят в парке «Патриот». Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

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«Военные следователи... изымают интересующие их документы», — отметил собеседник агентства.

Источник также указал, что следственные действия «на данном этапе» не связаны с делом экс-замминистра обороны Тимура Иванова.

Ранее Тимур Иванов, который был задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере, отказался от сделки со следствием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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