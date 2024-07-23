СМИ: В парке «Патриот» проходят следственные действия

Собянин озвучил планы по благоустройству московских набережных

Контрактники в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год службы

Индустриальный парк Есипово в Подмосковье будет выпускать до 100 тысяч машин в год

МГИК утвердил перечень участков с комплексами для электронного голосования

Авиарейс между Москвой и Хайкоу запустят с 26 августа