СМИ: В Париже задержали мужчину с мачете
Парижская полиция задержала мужчину, который ходил по городу с мачете, сообщает интернет-издание Actu Paris.
По данным источников в правоохранительных органах, информацию о вооружённом мужчине в полицию передали пассажиры на станции «Пер-Лашез», которые рассказали, что он пытался нападать на прохожих, после чего забаррикадировался в одном из зданий.
Прибывшие на место стражи порядка задержали мужчину в отеле, расположенном в 11-м округе Парижа. Информации о пострадавших нет. Ведётся следствие.
Всплеск насилия во Франции зафиксировали после убийства учителя Самюэля Пати, которого обезглавили за показ на уроке карикатур на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo. Затем в Ницце произошло нападение на собор Нотр-Дам, в результате которого были зарезаны две прихожанки и привратник.
Президент Франции Макрон назвал эти преступления покушением на свободу слова и заявил, что СМИ продолжат публиковать подобные карикатуры.
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