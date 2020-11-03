СМИ: В Париже задержали мужчину с мачете

По данным источников в правоохранительных органах, информацию о вооружённом мужчине в полицию передали пассажиры на станции «Пер-Лашез», которые рассказали, что он пытался нападать на прохожих, после чего забаррикадировался в одном из зданий.

Прибывшие на место стражи порядка задержали мужчину в отеле, расположенном в 11-м округе Парижа. Информации о пострадавших нет. Ведётся следствие.

Всплеск насилия во Франции зафиксировали после убийства учителя Самюэля Пати, которого обезглавили за показ на уроке карикатур на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo. Затем в Ницце произошло нападение на собор Нотр-Дам, в результате которого были зарезаны две прихожанки и привратник.

Президент Франции Макрон назвал эти преступления покушением на свободу слова и заявил, что СМИ продолжат публиковать подобные карикатуры.