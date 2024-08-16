СМИ: В Париже ограбили новозеландского дипломата
Неизвестные ограбили дипломата из Новой Зеландии в его доме в Париже, пострадавшего связали, а также ударили рукояткой пистолета по лицу. Об этом пишет Parisien, ссылаясь на источники.
Инцидент произошел накануне в 7-м округе Парижа.
«Двое вооруженных мужчин проникли в дом жертвы на проспекте Рапп. Они схватили и связали... мужчину, который работает в посольстве Новой Зеландии, а затем украли у него личные вещи; ущерб пока не подсчитан», — отмечается в материале.
По данным газеты, 34-летний дипломат серьезно не пострадал. Подозреваемым удалось скрыться с места преступления на автомобиле с фальшивыми номерами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Париже ограбили новозеландского дипломата
- Глава Минспорта: Хлопать дверью и уходить из МОК не будем
- СМИ: В Москве задержали троих подозреваемых в поджоге электровоза
- Центр «Вектор» заявил о наличии вакцины для профилактики оспы обезьян
- В Пакистане подтвержден первый случай инфицирования оспой обезьян в 2024 году
- В Минобороны Белоруссии заявили о вероятности провокаций со стороны Украины
- Пушилин: В Часовом Яре ВС России освобождают дом за домом
- РОАД: Китайские автомобили подорожают в России на 10%
- «Низкая цена и рейтинг»: Россиянам назвали признаки мошенничества на маркетплейсах
- Иностранцы смогут оформлять визу РФ в стране пребывания с разрешением на проживание
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru