СМИ: В Париже ограбили новозеландского дипломата

Инцидент произошел накануне в 7-м округе Парижа.

«Двое вооруженных мужчин проникли в дом жертвы на проспекте Рапп. Они схватили и связали... мужчину, который работает в посольстве Новой Зеландии, а затем украли у него личные вещи; ущерб пока не подсчитан», — отмечается в материале.

По данным газеты, 34-летний дипломат серьезно не пострадал. Подозреваемым удалось скрыться с места преступления на автомобиле с фальшивыми номерами.

