СМИ: В Париже ограбили новозеландского дипломата

Неизвестные ограбили дипломата из Новой Зеландии в его доме в Париже, пострадавшего связали, а также ударили рукояткой пистолета по лицу. Об этом пишет Parisien, ссылаясь на источники.

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Инцидент произошел накануне в 7-м округе Парижа.

«Двое вооруженных мужчин проникли в дом жертвы на проспекте Рапп. Они схватили и связали... мужчину, который работает в посольстве Новой Зеландии, а затем украли у него личные вещи; ущерб пока не подсчитан», — отмечается в материале.

По данным газеты, 34-летний дипломат серьезно не пострадал. Подозреваемым удалось скрыться с места преступления на автомобиле с фальшивыми номерами.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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