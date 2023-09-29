СМИ: В Пакистане 12 человек погибли при взрыве у мечети

ЧП произошло в городе Мастунг у мечети, где люди собирались для празднования Мавлида – дня рождения пророка Мухаммеда. В результате взрыва погибли 12 человек, более 40 пострадали.

«В числе погибших заместитель начальника полиции Мастунга Наваз Гашкори», — указывает ARY News.

Причина взрыва пока неизвестна.

Ранее в подвале мечети в Назрани в Ингушетии произошел взрыв газа, несущие конструкции здания не повреждены, пишет RT.

