СМИ: В Пакистане 12 человек погибли при взрыве у мечети

Взрыв прогремел рядом с мечетью в провинции Белуджистан в Пакистане. Об этом сообщает телеканал ARY News.

Hürriyet: Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Анкаре

ЧП произошло в городе Мастунг у мечети, где люди собирались для празднования Мавлида – дня рождения пророка Мухаммеда. В результате взрыва погибли 12 человек, более 40 пострадали.

«В числе погибших заместитель начальника полиции Мастунга Наваз Гашкори», — указывает ARY News.

Причина взрыва пока неизвестна.

Ранее в подвале мечети в Назрани в Ингушетии произошел взрыв газа, несущие конструкции здания не повреждены, пишет RT.

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ФОТО: YouTube
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