СМИ: В Пакистане 12 человек погибли при взрыве у мечети
29 сентября 202310:38
Взрыв прогремел рядом с мечетью в провинции Белуджистан в Пакистане. Об этом сообщает телеканал ARY News.
ЧП произошло в городе Мастунг у мечети, где люди собирались для празднования Мавлида – дня рождения пророка Мухаммеда. В результате взрыва погибли 12 человек, более 40 пострадали.
«В числе погибших заместитель начальника полиции Мастунга Наваз Гашкори», — указывает ARY News.
Причина взрыва пока неизвестна.
Ранее в подвале мечети в Назрани в Ингушетии произошел взрыв газа, несущие конструкции здания не повреждены, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru