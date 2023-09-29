Hürriyet: Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Анкаре

Взрыв произошел из-за утечки газа в многоэтажном доме в Анкаре. Об этом пишет Hürriyet.

При взрыве и пожаре в Ташкенте один человек погиб, 163 пострадали

По данным издания, инцидент произошел на первом этаже шестиэтажки в районе Мамак.

«Один человек погиб в результате взрыва», — указано в материале.

Информация о жертвах уточняется, пишет RT.

Ранее взрыв газа произошел в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе, напоминает Ura.ru. В результате ЧП и последующего обрушения части здания погибли 7 человек, 20 пострадали.

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ФОТО: РИА Новости
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