Hürriyet: Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Анкаре

По данным издания, инцидент произошел на первом этаже шестиэтажки в районе Мамак.

«Один человек погиб в результате взрыва», — указано в материале.

Информация о жертвах уточняется, пишет RT.

Ранее взрыв газа произошел в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе, напоминает Ura.ru. В результате ЧП и последующего обрушения части здания погибли 7 человек, 20 пострадали.

