СМИ: В Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец
Пиранья, которую в аквариуме держали жители Омской области, откусила палец годовалому мальчику, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Собеседник агентства рассказал, что малыш, смотревший мультики, в какой-то момент «встал на игрушечную машинку ногами и опустил руку в аквариум с пираньей», которая его укусила. Отмечается, что в этой же комнате находился отец ребёнка, который играл в телефон.
Врачи Кормиловской ЦРБ, куда был доставлен мальчик, диагностировали у него «травматическую ампутацию основной фаланги второго пальца правой кисти». Также медики сообщили о происшествии в полицию.
Ранее девочка пострадала при посещении зоопарка в Новой Москве - обезьяна откусила юной посетительнице пальцы на руке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru