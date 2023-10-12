СМИ: В Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец

Собеседник агентства рассказал, что малыш, смотревший мультики, в какой-то момент «встал на игрушечную машинку ногами и опустил руку в аквариум с пираньей», которая его укусила. Отмечается, что в этой же комнате находился отец ребёнка, который играл в телефон.

Врачи Кормиловской ЦРБ, куда был доставлен мальчик, диагностировали у него «травматическую ампутацию основной фаланги второго пальца правой кисти». Также медики сообщили о происшествии в полицию.

Ранее девочка пострадала при посещении зоопарка в Новой Москве - обезьяна откусила юной посетительнице пальцы на руке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

