В Москве мужчина откусил часть уха посетителю магазина
В Москве началась проверка по факту нанесения телесных повреждений в магазине в северной части столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.
В частности, согласно источнику агентства в правоохранительных органах, речь идет о конфликте между двумя посетителями магазина и охранником. По словам источника, в ходе ссоры один из посетителей откусил часть уха другому покупателю.
Инцидент произошел в магазине "Пятерочка" по адресу Лихоборские Бугры, 6, уточняет "Вечерняя Москва". В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru