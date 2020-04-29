В Москве мужчина откусил часть уха посетителю магазина

В Москве началась проверка по факту нанесения телесных повреждений в магазине в северной части столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

В частности, согласно источнику агентства в правоохранительных органах, речь идет о конфликте между двумя посетителями магазина и охранником. По словам источника, в ходе ссоры один из посетителей откусил часть уха другому покупателю.

Инцидент произошел в магазине "Пятерочка" по адресу Лихоборские Бугры, 6, уточняет "Вечерняя Москва". В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.



