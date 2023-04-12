СМИ: в Новой Москве объявили план «Перехват» после стрельбы

Инцидент произошел вечером 12 апреля. Неизвестные открыли огонь и скрылись на черном Porsche Cayenne.

По предварительным данным, в результате стрельбы ранен один человек. Сообщается, что камеры видеонаблюдения засекли элитную иномарку на Варшавском шоссе.

Полицию перевели на усиленный режим несения службы.

В Новой Москве 28 марта обнаружили обломки беспилотника ВСУ. Их нашел житель села Свитино в 100 метрах от железной дороги, передает «Радиоточка НСН».

