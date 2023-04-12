СМИ: в Новой Москве объявили план «Перехват» после стрельбы
12 апреля 202321:30
В городе Щербинка ввели план «Перехват» после стрельбы, сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел вечером 12 апреля. Неизвестные открыли огонь и скрылись на черном Porsche Cayenne.
По предварительным данным, в результате стрельбы ранен один человек. Сообщается, что камеры видеонаблюдения засекли элитную иномарку на Варшавском шоссе.
Полицию перевели на усиленный режим несения службы.
В Новой Москве 28 марта обнаружили обломки беспилотника ВСУ. Их нашел житель села Свитино в 100 метрах от железной дороги, передает «Радиоточка НСН».
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru