СМИ: В Норвегии разбился американский военный самолет
19 марта 202201:37
Военный самолет США разбился на севере Норвегии. Об этом пишет Nordic News.
По данным портала, на борту воздушного судна находились четыре человека. На место крушения выехали спасательные группы. О судьбе экипажа пока ничего не известно.
Отмечается, что несколькими днями ранее самолет принимал участие в учениях НАТО Cold Response, проходивших на севере Норвегии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru