СМИ: В Норвегии разбился американский военный самолет

По данным портала, на борту воздушного судна находились четыре человека. На место крушения выехали спасательные группы. О судьбе экипажа пока ничего не известно.

Отмечается, что несколькими днями ранее самолет принимал участие в учениях НАТО Cold Response, проходивших на севере Норвегии.

