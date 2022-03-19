СМИ: В Норвегии разбился американский военный самолет

Военный самолет США разбился на севере Норвегии. Об этом пишет Nordic News.

В аэропорту Сочи загорелся двигатель пассажирского самолета

По данным портала, на борту воздушного судна находились четыре человека. На место крушения выехали спасательные группы. О судьбе экипажа пока ничего не известно.

Отмечается, что несколькими днями ранее самолет принимал участие в учениях НАТО Cold Response, проходивших на севере Норвегии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/NorwayAF
ТЕГИ:НорвегияКрушение СамолётаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры