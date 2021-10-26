СМИ: В Ногинске двухлетняя девочка умерла после отравления алкоголем

Двухлетняя девочка умерла в подмосковном Ногинске, по предварительной информации, в результате отравления алкоголем. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Оренбургской области семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем

По данным телеканала, трагедия произошла накануне. Ребенка обнаружил без сознания отец, вернувшийся домой после ночной смены. Кроме того, без сознания находилась и мать девочки. Скорая помощь доставила женщину и двухлетнего ребенка в больницу, однако девочка умерла в реанимации.

Как сообщает портал KP.ru, в ходе проверки квартиры полиция обнаружила две пустые бутылки из-под спиртного. Неизвестно, как алкоголь попал в организм девочки, допросить ее мать пока не удалось.

По информации источника РЕН ТВ, семья состояла на учете в органах опеки и характеризовалась как неудовлетворительная. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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