СМИ: В Ногинске двухлетняя девочка умерла после отравления алкоголем

По данным телеканала, трагедия произошла накануне. Ребенка обнаружил без сознания отец, вернувшийся домой после ночной смены. Кроме того, без сознания находилась и мать девочки. Скорая помощь доставила женщину и двухлетнего ребенка в больницу, однако девочка умерла в реанимации.

Как сообщает портал KP.ru, в ходе проверки квартиры полиция обнаружила две пустые бутылки из-под спиртного. Неизвестно, как алкоголь попал в организм девочки, допросить ее мать пока не удалось.

По информации источника РЕН ТВ, семья состояла на учете в органах опеки и характеризовалась как неудовлетворительная. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

