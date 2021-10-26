СМИ: В Ногинске двухлетняя девочка умерла после отравления алкоголем
Двухлетняя девочка умерла в подмосковном Ногинске, по предварительной информации, в результате отравления алкоголем. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, трагедия произошла накануне. Ребенка обнаружил без сознания отец, вернувшийся домой после ночной смены. Кроме того, без сознания находилась и мать девочки. Скорая помощь доставила женщину и двухлетнего ребенка в больницу, однако девочка умерла в реанимации.
Как сообщает портал KP.ru, в ходе проверки квартиры полиция обнаружила две пустые бутылки из-под спиртного. Неизвестно, как алкоголь попал в организм девочки, допросить ее мать пока не удалось.
По информации источника РЕН ТВ, семья состояла на учете в органах опеки и характеризовалась как неудовлетворительная. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.
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