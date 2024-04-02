СМИ: В Нижнекамске беспилотник атаковал завод «Танеко»

Беспилотник атаковал во вторник завод «Танеко» в Нижнекамске, возникло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске

«В 04.22 мск беспилотник атаковал завод... входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс», — поделился собеседник агентства.

По словам источника, из-за атаки возник пожар. Огонь ликвидировали спустя 20 минут.

Ранее пресс-служба главы Татарстана заявила об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. При этом отмечалось, что серьезных разрушений нет, технологический процесс не нарушен, пишет Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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