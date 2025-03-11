Школьник напал с ножом на двух восьмиклассников в Нижнем Новгороде
Двух восьмиклассников госпитализировали из школы в Нижнем Новгороде, сообщили НСН в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По данным СМИ, нападавший – восьмиклассник, однако официальной информации по этому поводу нет.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Что стало причиной конфликта - неизвестно.
Следователи регионального следственного управления выехали на место происшествия, сообщили в пресс-службе регионального СК. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств конфликта между учащимися, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru