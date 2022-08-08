В Хельсинки демонтируют подаренный СССР памятник «Мир во всем мире»

Памятник советского скульптора Олега Кирюхина «Мир во всем мире» в Хельсинки демонтируют в рамках реконструкции проезжей части. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Памятник советским воинам в Риге утилизируют из-за отсутствия художественной ценности

Монумент был подарен Финляндии советскими властями в 1990 году. Памятник изображает нескольких людей, которые держат в руках украшенный листьями глобус, пишет РИА ФАН.

Как отметила директор Художественного музея Хельсинки Майя Таннинен-Маттила, решение о демонтаже монумента не связано с ситуацией на Украине, пишет RT. «Мир во всем мире» перенесут с улицы Хаканиеменранта в связи в реконструкцией трамвайной линии.

«Речь не идет об удалении скульптуры из публичной коллекции нашего музея. Ее просто увезут на хранение на время строительных работ», — пояснила Таннинен-Маттила.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:СССРПамятникиФинляндия
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