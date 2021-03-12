СМИ: В Нигерии бандиты похитили студенток

Вооруженная группа бандитов напала общежитие государственного колледжа в штате Кадуна на севере Нигерии, сообщает местная газета Vanguard со ссылкой на власти региона.

По словам представителя полиции штата Мохаммеда Джалиджа, бандиты похитили студентов федерального лесотехнического колледжа.

Нигерийская газета Nation уточняет, что преступники захватили исключительно девушек, а британская BBC сообщает, что число похищенных может достигать 50 человек.

Ранее нападению группы вооруженных людей подвергся Государственный колледж в городе Кагара на западе Нигерии. Бандиты похитили сотни студентов и преподавателей, сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

